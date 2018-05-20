Підводні захисники: в Одесі організували унікальну школу військових водолазів

Це волонтерські курси для військових Збройних сил та Національної гвардії. Вже два роки бійців, розвідників зокрема, тренують на сучасному обладнанні, щоби вони могли виконувати надскладні завдання.

Сергій – військовий зі стажем, але попри усі професійні навички чоловік вирішив розвиватися й далі.

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Він переконаний, що захищати державу слід не лише на суші, а й під водою. Саме тому й вирішив пройти курс у Школі військових водолазів.

На мій подив, скільки не плаваю, але лише на цьому курсі навчився робити це правильно. Якщо розумієш механіку і фізику процесу, то починаєш пливти, як справжній плавець,

– відповів військовослужбовець.

Інструктор школи Максим має 20 років підводного стажу. Нацгвардійцям привіз обладнання, з яким наші військові поки що не працювали через його високу ціну, проте всі світові стандарти вимагають саме такої апаратури.



Інструктор школи військових водолазів Максим Кривоніс

Устаткування досить дороге, близько 5-6 тисяч євро за одиницю. В країнах НАТО саме це обладнання використовується широко з різним спектром завдань,

– прокоментував інструктор Школи військових водолазів Максим Кривоніс.

Школа військових водолазів працює вже другий рік. За цей час свої дайверські навички покращили більше 30 військових. І все завдяки волонтерам порталу People's project – Народний проект. Вони зібрали 190 тисяч гривень, про всі пожертви звітують на сайті.

Нам потрібно було запросити людей, які привезли б обладнання та підводні буксирувальники. А що стосується обладнання, то ми контактуємо з командирами підрозділів та закуповуємо тільки саме необхідне,

– сказав волонтер Костянтин Миргородський.

Військові водолази, за словами інструкторів, досить складна професія. І поки держава не встигає за світовими стандартами, військових доводиться підтримувати волонтерам.