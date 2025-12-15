Це робота світового рівня: в чому унікальність ураження підводного човна РФ у Новоросійську

Знищення російського підводного човна в Новоросійську стало результатом багатомісячної розвідувальної операції СБУ. Для удару потрібно було отримати підтвердження від щонайменше чотирьох різних джерел, щоб уникнути ворожої дезінформації.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що Україна виконала те, що не вдавалося навіть потужному турецькому флоту – знищила підводний човен у найзахищенішому місці базування.

Дивіться також: Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен "Варшавянка"

Як Україна вибудувала систему розвідки для удару по російських об'єктах?

Втрата підводних човнів для Росії є болючою, адже саме вони були ключовою платформою для запуску ракет "Калібр" з південного напрямку.

Спостереження за Севастополем для України значно простіше, адже там є розвинена портова інфраструктура, більше можливостей для збору інформації та люди, які симпатизують Україні й готові співпрацювати зі спецслужбами.

У Новоросійську повторити таку модель у рази складніше, однак, попри це, протягом кількох місяців там велися підготовчі роботи й поступово вибудовувалася система спостереження.

Рішення про удар по таких об'єктах не можуть прийматися навіть за даними одного чи двох джерел – потрібно щонайменше супутник, місцева агентура, технічні засоби розвідки, інформація партнерів. Інакше завжди є ризик оперативної гри спецслужб ворога, щоб виманити наші ресурси та витратити їх на хибну ціль,

– зазначив Кузан.

Як Україна виявила раніше недосяжну ціль у Чорному морі?

Попри велику кількість кораблів у районі, по них навмисно не завдавали ударів, щоб не викрити канали спостереження й шляхи підходу. Це дало змогу виявити головну, раніше недосяжну для ураження в морі ціль і завдати по ній удару.

Саме ураження вимагало тривалої підготовки: від планування пуску до забезпечення маршруту проходження українських підводних дронів.

"Підводні човни дуже рідко заходять у порт – лише для регламентних робіт пускових платформ. Після цього вони знову ховаються в морі, постійно змінюючи місцеперебування. Полювати за ними в морі – справа нереальна", – пояснив Кузан.

Йдеться про підводні човни класу "Варшавянка", які Росія активно використовувала. Туреччина неодноразово скаржилася, що саме завдяки цим підводним човнам російський флот проникав навіть у Середземне море.

Навіть потужний турецький флот не міг зупинити ці підводні човни-порушники конвенції Монтре, а Україна виявила, відстежила і знищила їх. Це комплексна робота світового рівня,

– підсумував Кузан.

Що ще відомо про втрати ворога на фронті?