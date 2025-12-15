Это работа мирового уровня: в чем уникальность поражения подводной лодки РФ в Новороссийске

Уничтожение российской подводной лодки в Новороссийске стало результатом многомесячной разведывательной операции СБУ. Для удара нужно было получить подтверждение от по меньшей мере четырех разных источников, чтобы избежать вражеской дезинформации.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что Украина выполнила то, что не удавалось даже мощному турецкому флоту – уничтожила подводную лодку в самом защищенном месте базирования.

Как Украина выстроила систему разведки для удара по российским объектам?

Потеря подводных лодок для России является болезненной, ведь именно они были ключевой платформой для запуска ракет "Калибр" с южного направления.

Наблюдение за Севастополем для Украины значительно проще, ведь там есть развитая портовая инфраструктура, больше возможностей для сбора информации и люди, которые симпатизируют Украине и готовы сотрудничать со спецслужбами.

В Новороссийске повторить такую модель в разы сложнее, однако, несмотря на это, в течение нескольких месяцев там велись подготовительные работы и постепенно выстраивалась система наблюдения.

Решение об ударе по таким объектам не могут приниматься даже по данным одного или двух источников – нужно как минимум спутник, местная агентура, технические средства разведки, информация партнеров. Иначе всегда есть риск оперативной игры спецслужб врага, чтобы выманить наши ресурсы и потратить их на ложную цель,

– отметил Кузан.

Как Украина обнаружила ранее недостижимую цель в Черном море?

Несмотря на большое количество кораблей в районе, по ним намеренно не наносили ударов, чтобы не раскрыть каналы наблюдения и пути подхода. Это позволило выявить главную, ранее недостижимую для поражения в море цель и нанести по ней удар.

Само поражение требовало длительной подготовки: от планирования пуска до обеспечения маршрута прохождения украинских подводных дронов.

"Подводные лодки очень редко заходят в порт – только для регламентных работ пусковых платформ. После этого они снова прячутся в море, постоянно меняя местонахождение. Охотиться за ними в море – дело нереальное", – объяснил Кузан.

Речь идет о подводных лодках класса "Варшавянка", которые Россия активно использовала. Турция неоднократно жаловалась, что именно благодаря этим подводным лодкам российский флот проникал даже в Средиземное море.

Даже мощный турецкий флот не мог остановить эти подводные лодки-нарушители конвенции Монтре, а Украина обнаружила, отследила и уничтожила их. Это комплексная работа мирового уровня,

– подытожил Кузан.

