Пікап Mercedes-Benz X-Class отримав… кухню

На туристичній виставці в Німеччині дебютує версія нового пікапа від Mercedes-Benz з житловою кімнатою та кухнею.

Одразу два варіанти темпера підготувала компанія Daimler AG для німецьких туристів на базі свого нового пікапу X-Class. Вони будуть представлені на виставці Caravan, Motor, Touristik у Штуттгарті.

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Перший варіант – від компанії Tischer, яка виробляє житлові кабіни. Це житловий модуль, закріплений на місці кузову пікапу. Його ширина 150 см, висота даху – два метри. Всередині вдалось розмістити ліжко, три крісла, умивальник, газову плиту, унітаз та душову кабіну.

Другий варіант – це висувна кухня від компанії VanEssa. В складеному вигляді її не видно – вона схована під кришкою пікапа. Але коли кухню розкласти, можна робити пікнік прямо на узбіччі дороги, де зупинився пікап. Там є плита з конфорками, холодильник та ящики для зберігання продуктів.

Нагадаємо, що пікап від SsangYong отримає назву Musso.