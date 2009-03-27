Пікет неповносправних

Загроза над санаторієм для інвалідів спонукала пікетувальників діяти.

Люди з обмеженими можливостями вдалися до крайнощів - перекрили рух на трасі Євпаторія - Сімферополь. Так неповносправні намагаються привернути увагу до своєї проблеми - санаторій, де вони могли б відпочивати хочуть закрити.Олег Соколов (голова товариства інвалідів м. Саки): “Ми вимагаємо, щоб всі держзамовлення віддавали тільки в санаторій “Бурденко”, і щоб в Саки поступили гроші з українського бюджету для фінансування, для ремонту дорогий для освячення”.Санаторій імені Бурденко єдиний в СНД, де створена спеціальна база для лікування та реабілітації інвалідів спинальників. У попередні роки медзаклад без проблем фінансувався із держбюджету. Натомість цьогоріч санаторій бере участь у тендері на лікування людей з фізичними вадами. Пацієнти санаторію переконані - за умов кризи тут не зможуть конкурувати з іншими курортними установами і отримати державне замовлення на путівки. Тоді людей переведуть в інші не пристосовані для лікування неповносправних заклади.Ірина Данільченко (заступник головного лікаря санаторію ім. Бурденко): “У 2007 році закупівля путівок пройшла тільки на підставі заявок з урахуванням місць, і заявок, які прийшли в Міністерство праці від інвалідів, безпосередньо від санаторіїв без проведення тендерів. Це було дуже добре”.Цілющі ропа і грязі Сакського озера та досвід місцевих медиків - це те заради чого в Саки щороку приїжджають понад 10 тисяч неповносправних. Дві тисячі людей з обмеженими можливостями мешкають в місті постійно. Люди запевняють, якщо вони втратять можливість лікуватися в спеціалізованому закладі, поїдуть на візках до Києва.