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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пільги хімікам

12:11, 21 березня 2009 198

Виробники мінеральних добрив отримали податкові пільги.

На тижні, що минає, Верховна Рада скасувала для хіміків 6 % надбавку до ціни на газ і податок на додану вартість на імпорт енергозберігаючого обладнання. Ці пільги діятимуть протягом 5 років. Вже цьогоріч вони дозволять виробникам зекономити більше ніж 150 мільйонів доларів - підрахували експерти.Ухвалений закон також встановлює порядок надання аграріям бюджетних дотацій на закупівлю міндобрив вітчизняного виробництва, що стимулюватиме попит на продукції українських хіміків. Крім цього, держава гарантуватиме поставки виробникам азотних добрив мінімально необхідних обсягів природного газу.Розробники закону кажуть, що усі ці заходи спрямовані на підвищення конкурентоздатності українських хіміків. Адже у зв’язку зі зростанням цін на газ та через використання застарілих технологій, їхня продукція наразі є значно дорожчою, ніж іноземних виробників. Внаслідок чого, українські заводи вже відмовилися від випуску деякої продукції, а за низкою товарних позицій працюють із рентабельністю усього у кілька відсотків.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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