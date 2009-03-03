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Пільгові долари

21:29, 3 березня 2009 251

4 березня Нацбанк вчергове проведе аукціон із продажу комерційним банкам доларів за офіційним курсом.

Щоправда використати ці гроші фінустанови зможуть лише в один спосіб - продати клієнтам для того, аби вони погасили свої платежі за кредитами. Перший аукціон відбувся минулої п’ятниці. Тоді лише 12 зі 185 українських банків змогли придбати пільгові долари.Самі банкіри говорять, що більшість установ просто не встигла підготувати необхідні документи для участі в торгах, відтак і залишилися без "дешевшого долару". Ті ж, кому вдалося придбати пільгову валюту, обіцяють максимально спростити продаж доларів цільового призначення та не запроваджувати жодних комісійних.Володимир Лавренчук (голова правління "Райффайзен банк Аваль"): "Іншого шляху, ніж відкрити рахунок і через нього погасити кредит, немає. Все решта означатиме, що клієнту потрібно буде вести з собою пачку паперів, щоб пересвідчуватись, що це дійсно позичальник,дійсно гасить... Щоб уникнути бюрократії, відкрити рахунок - найпростіший інструмент".Дмитро Величко сплачує валютний кредит вже півроку. Як можна придбати в банку "дешеві" долари, дізнавався самостійно. Адже, як виявилося, деякі фінустанови не встигли поінформувати клієнтів про нововведення.Дмитро Величко (клієнт банку): "Зазвичай тяганина в банку займає декілька годин, тут за наявності всіх потрібних документів: договір, паспорт та ідентифікаційний код, все зайняло 2 заяви, вніс гроші до каси. Процедура проста, купується долар на наше прохання, лягає на наш рахунок і цього ж дня йде в погашення самого кредиту".Участь у попередньому аукціоні взяли здебільшого великі банки. Дрібним не вистачило часу, щоб підготуватися або стала непосильною стартова ціна лоту - мільйон доларів.Олексій Савченко (президент "Партнер-банку"): "Якщо навіть і на цей раз не вийде завершити цю процедуру, допоможемо клієнтові своїми силами здійснити цей відсоток. Ми завжди своїм клієнтам надаємо курс нижче, ніж на ринку".На цей раз стартову ціну лоту НБУ зменшує вп’ятеро до 200 тисяч доларів. Фінустанови, які братимуть участь в аукціоні, мали перерахувати відповідну суми в гривнях - за офіційним курсом - ще в середу.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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