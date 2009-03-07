Пільгові долари

Валютні аукціони стануть регулярними.

Нацбанк щотижня продаватиме валюту населенню за курсом НБУ. Про це заявив виконувач обов'язків голови НБУ Олександр Шаповалов в ефірі одного з телеканалів. За його словами, аукціони допоможуть і обслуговувати кредити, і повертати гроші в банк.Де ж брати кошти для таких аукціонів - у Нацбанку не надто хвилюються. Мовляв, НБУ має 26 мільярдів доларів золотовалютних резервів, і головне завдання зараз - повернути довіру до банків.Нагадаємо, наприкінці лютого Нацбанк запровадив валютні аукціони для фінустанов. Щоправда використати ці гроші банки можуть лише в один спосіб - продати клієнтам для того, аби вони погасили свої платежі за кредитами. Банкіри нагадують, щоб купити валюту за пільговим курсом, потрібно щонайменше за добу до проведення аукціону подати до фінустанову заяву, у якій вказати потрібний обсяг валюти і мету її купівлі.