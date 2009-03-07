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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Пільгові долари

16:46, 7 березня 2009 210

Валютні аукціони стануть регулярними.

Нацбанк щотижня продаватиме валюту населенню за курсом НБУ. Про це заявив виконувач обов'язків голови НБУ Олександр Шаповалов в ефірі одного з телеканалів. За його словами, аукціони допоможуть і обслуговувати кредити, і повертати гроші в банк.Де ж брати кошти для таких аукціонів - у Нацбанку не надто хвилюються. Мовляв, НБУ має 26 мільярдів доларів золотовалютних резервів, і головне завдання зараз - повернути довіру до банків.Нагадаємо, наприкінці лютого Нацбанк запровадив валютні аукціони для фінустанов. Щоправда використати ці гроші банки можуть лише в один спосіб - продати клієнтам для того, аби вони погасили свої платежі за кредитами. Банкіри нагадують, щоб купити валюту за пільговим курсом, потрібно щонайменше за добу до проведення аукціону подати до фінустанову заяву, у якій вказати потрібний обсяг валюти і мету її купівлі. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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