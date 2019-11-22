Пілот переплутав Київ з Москвою: курйозне відео реакції пасажирів
Пілот авіакомпанії Wizzair при посадці у Києві помилково привітав пасажирів з приземленням у Москві.
Відеозапис курйозної ситуації з'явився на ютубканалі Topfelya. Відомо, що літак прямував з лондонського аеропорту Лутон до Києва.
До слова: Пасажир видавав себе за пілота, щоб прославитись у соцмережах
На відео чути, що пілот спершу вітає пасажирів з успішною посадкою у Москві, а через кілька секунд виправляє себе і називає Київ.
В авіакомпанії повідомили, що інцидент є випадковістю, адже рейс до Росії вилетів одночасно з літаком до столиці України.
Пілот переплутав Київ з Москвою: дивіться курйозне відео
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