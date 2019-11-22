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      Пілот переплутав Київ з Москвою: курйозне відео реакції пасажирів

      3753 Читать новость на русском
      Пілот переплутав Київ з Москвою / v-thailand.com

      Пілот авіакомпанії Wizzair при посадці у Києві помилково привітав пасажирів з приземленням у Москві.

      Відеозапис курйозної ситуації з'явився на ютубканалі Topfelya. Відомо, що літак прямував з лондонського аеропорту Лутон до Києва. 

      До слова: Пасажир видавав себе за пілота, щоб прославитись у соцмережах

      На відео чути, що пілот спершу вітає пасажирів з успішною посадкою у Москві, а через кілька секунд виправляє себе і називає Київ.

      В авіакомпанії повідомили, що інцидент є випадковістю, адже рейс до Росії вилетів одночасно з літаком до столиці України. 

      Пілот переплутав Київ з Москвою: дивіться курйозне відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Києва авіація Курйозні новини Москва
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