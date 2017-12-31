Пілотами Wizz Air можуть стати українці
У січні один з найбільших європейських лоукостерів авіакомпанія Wizz Air шукатиме пілотів в Україні.
Як інформує видання ЦТС, 10 січня Wizz Air проведе Pilot Open Day у Києві.
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В анонсі заходу зазначено, що день відкритих дверей буде цікавий тим пілотам, які шукають можливості розвитку в новій авіакомпанії, якою може стати саме Wizz Air.
Подібні заходи з пошуку пілотів у січні лоукостер також проведе у Лондоні, Дубаї та Бухаресті.
Як йдеться на сайті Wizz Air, вони шукають командирів повітряних суден і других пілотів для виконання польотів на літаках Airbus A320.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що рейси зі Львова до Лондона, запуск яких анонсували на початок вересня, стартують уже у травні.