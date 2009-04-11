Пірати-вбивці

Під час штурму французької яхти загинув один із заручників.

Голодні на нові здобичі сомалійські пірати стають дедалі жорстокішими, без вагань ідучи навіть на вбивство. В той час, як міжнародні військові кораблі фактично перекрили корсарам кисень, довівши до мінімуму їхнє розбійницьке свавілля у водах поблизу Сомалі, пірати почали діяти щораз радикальніше.Так, штурм французької яхти, на якій морські розбійники утримували 5 заручників, закінчився загибеллю одного з полонених. В ході операції французьких спецслужб загинули також двоє піратів, інших трьох вдалося взяти живими. Корсари майже тиждень тримали в полоні на яхті "Таніт" дві сімейні пари з Франції, в тому числі дитину. Випробувавши, як стверджують французькі офіційні представники, усі дипломатичні методи, було віддано наказ на штурм судна.Ерве Морен (міністр оборони Франції): “Ми пропонували піратам усі можливі варіанти для звільнення наших співгромадян, зокрема й обмін матері з дитиною на офіцера. Вони ж відмовили. Пірати займали чимраз жорсткішу позицію. Вони дедалі частіше заявляли про те, що уб'ють полонених і підірвуть човен за допомогою вибухівки”.Інша драма розгортається навколо капітана судна "Маерск Алабама". Кілька днів тому американці відбили у піратів захоплений суховантаж, однак його капітан потрапив у полон до корсарів. Викрадачі вимагають за звільнення заручника високого рангу 2 мільйони доларів і погрожують розправою, якщо американці вдадуться до штурму. Сполучені Штати ж вже скерували до місця утримання полоненого капітана три свої військові кораблі.