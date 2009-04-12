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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Писанкове розмаїття

17:41, 12 квітня 2009 273

У столиці відкрилася великодня виставка "Українська писанка".

Кілька сотень писанок з усієї України зібрали в одній великодній експозиції у Софії Київській.  Тут - найцікавіші зразки українського народного писанкарства з зібрань вітчизняних музеїв та навіть експонати з приватної колекції Президента України.Щоправда у частині зібрання Віктора Ющенка, представленій на виставці, говорять знавці мистецтва, найцікавішими та найкоштовнішими є не писанки, а старовинні дерев’яні хрести, трисвічник та великі фігури янголів. Взагалі ж серед родзинок цьогорічної виставки - писанки, створені майстрами цієї справи ще протягом 19 сторіччя. Представники Музею декоративного мистецтва переконують - їхня писанкова колекція чи не найбільша в Україні.Людмила Білун (заступник директора Музею українського декоративного мистецтва): "Ці писанки почали збиратися ще на початку 20-го століття в зв’язку з тим, що в Києві у першому загальнодоступному міському музеї організовувалася перша виставка. І от саме з експедиції в зв’язку з організацією цієї виставки і був покладений початок сортування цієї колекції".Проте на виставці представлено писанки не лише з курячих, гусиних або страусиних яєць. В експозиції є писанки керамічні та навіть бурштинові.Світлана Хвостікова (представник проекту "Український бурштиновий світ"): "Тут гілочки з теплим сонячним камінчиком, який несе тепло нам з далеких віків. Адже бурштин - це природній камінь. Це застигла смола, і цьому каменю понад 30-50 мільйонів років".Дослідники вважають, що українська писанка має більше сотні символічних малюнків, кожен з яких наділений сакральним змістом. Щоправда самі писанкарі зауважують - своє магічне значення писанка з плином часу втратила, адже перетворилася на сувенір та витвір мистецтва і перестала бути оберегом. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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