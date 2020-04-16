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      Піщана буря у Києві: 5 людей госпіталізували із травмами

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      Піщана буря у Києві / Фото 24 каналу / Олени Кандяк

      Через піщану бурю, яка здійнялася 16 квітня у Києві, до лікарень потрапило 5 людей. Вони травмувалися через падіння дерев та телеантен.

      Про це повідомили у Київській аварійно-рятувальній службі, пише "РБК-Україна".

      Зверніть увагу Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео

      Водночас у ДСНС Києва повідомили, що у столиці впали два стовпи електромереж, а також обірвало одну з ліній. 

      Зазначимо, що 16 квітня у деяких районах Києва та низці містечок у області здійнялася піщана буря, видимість значно погіршилася. У столиці сильний вітер зніс частину риштувань Подільського мосту, в Ірпені – пошкодив дах одного з будинків.

      Піщана буря на Київщині: дивіться відео

      Раніше через сильний вітер під Києвом зіштовхнулися 4 вантажівки та 2 легкових автомобілі: є загиблі та травмовані.

      Яка причина піщаної бурі? У Київській міській держадміністрації вже прокоментували ситуацію. Кажуть: таке погодне явище зумовлене змінами клімату: а саме цьогорічною безсніжною зимою і відсутністю звичної норми опадів.

      Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Надзвичайні ситуації ДСНС Негода в Україні Новини Києва Новини України
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