Піщана буря у Києві: 5 людей госпіталізували із травмами
Через піщану бурю, яка здійнялася 16 квітня у Києві, до лікарень потрапило 5 людей. Вони травмувалися через падіння дерев та телеантен.
Про це повідомили у Київській аварійно-рятувальній службі, пише "РБК-Україна".
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Водночас у ДСНС Києва повідомили, що у столиці впали два стовпи електромереж, а також обірвало одну з ліній.
Зазначимо, що 16 квітня у деяких районах Києва та низці містечок у області здійнялася піщана буря, видимість значно погіршилася. У столиці сильний вітер зніс частину риштувань Подільського мосту, в Ірпені – пошкодив дах одного з будинків.
Піщана буря на Київщині: дивіться відео
Раніше через сильний вітер під Києвом зіштовхнулися 4 вантажівки та 2 легкових автомобілі: є загиблі та травмовані.
Яка причина піщаної бурі? У Київській міській держадміністрації вже прокоментували ситуацію. Кажуть: таке погодне явище зумовлене змінами клімату: а саме цьогорічною безсніжною зимою і відсутністю звичної норми опадів.
Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.
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