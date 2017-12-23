Пішов із життя великий астронавт
Напередодні у США у віці 80 років помер Брюс Маккендлесс, який став першим, хто вийшов у відкритий космос без страховки. Його знаменитий політ відбувся у 1984 році.
Про це повідомляє космічна агенція NASA у своєму Twitter.
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"Ми є засмученими втратою Бастронавта у відставці Брюса Маккендлесса. Він є найбільш відомим як перша людина, яка здійснила вільний політ під час польоту шатлом у космос. Також він брав участь (контроль і безпосередня допомога) у місії Аполло 11 на місяць", – наголосили в організації.
Зауважимо, що Маккендлесс народився 8 червня 1937 року в Бостоні. Був капітаном американського флоту, а також одним із 19 астронавтів, кого вибрало NASA для космічної місії.
Його ж знаменитий політ відбувся у в 1984 році: астронавт брав участь у випробуваннях пілотованого маневруючого модуля, призначеного для самостійного переміщення поза межами космічного корабля.
За життя американець отримав велику кількість престижних нагород.
Найвідоміший вихід у космос Брюса Маккендлесса: відео