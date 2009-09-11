Пішов у відставку

Не витримав і пішов. Заступник голови Нацбанку України Олександр Савченко подав у відставку.

Таким чином чиновник вирішив висловити протест проти економічного курсу та політики керівництва Нацбанку. Про це Олександр Савченко заявив особисто на прес-конференції. За його словами, сьогодні загроза знецінення національної валюти є реальною, як ніколи. А все через втягнення Нацбанку у політику, і навіть комерцію, що є неприпустимим, - каже Савченко. Тож репутація головного банку країни скотилася нанівець, - констатує чиновник, - а відтак, впала довіра до НБУ у людей. Усе це разом взяте веде до девальвації гривні та інфляції. Тож у такій ситуації, - каже Савченко, - він не може сидіти склавши руки і сподівається, що після його заяви гривня зміцніє. На посаді заступника голови НБУ - Савченко з 2005 року. Він вже вдруге обіймає цю посаду. Перший раз у Нацбанк був призначений ще у 90-му році. Тоді в установі попрацював 3 роки. Після цього Савченко був виконавчим директором Європейського банку реконструкції та розвитку, а також головою правління комерційних банків.