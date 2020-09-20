Після боротьби з коронавірусом Філарет повернувся до богослужінь: фото
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет знову бере участь у богослужіннях після перемоги над коронавірусом. Про одужання священнослужителя стало відомо 16 вересня, а вже 20 вересня він взяв участь у богослужінні у Володимирському соборі в Києві.
У соборі 20 вересня провели одразу дві літургії за участі Філарета – ранню й соборну. Про це повідомляє пресслужба колишнього патріарха всією Русі-України у фейсбуці.
До слова Філарет одужав від коронавірусу та почувається добре
До слова, почесний патріарх Філарет не очолював літургію, як робив, поки не захворів на коронавірус. Він молився у вівтарі Володимирського собору й брав участь у причасті.
Водночас очолив богослужіння настоятель собору протоієрей Борис Табачек. Разом з ним проводили службу й інші священнослужителі.
Патріарх Філарет під час богослужіння / Фото пресслужба архієрея
Філарет на богослужінні у Володимирському соборі / Фото пресслужби архієрея
Коротко про хворобу Філарета
- Коронавірус в архієрея діагностували 4 вересня під час планового тестування. Його одразу ж госпіталізували, а вже в лікарні виявили двостороннє запалення легень.
- Під час лікування стан здоров'я Філарета поступово покращувався, а вже 16 вересня повторний тест на COVID-19 показав негативний результат. До слова, патріарху цьогоріч виповнився 91 рік.