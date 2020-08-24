У Парижі почалися заворушення та сутички з поліцією після поразки місцевого клубу "Парі Сен-Жермен" у фіналі футбольної Ліги чемпіонів. Фанати били вітрини, палили авто, а правоохоронці розганяли їх сльозогінним газом.

Фінал футбольної Ліги чемпіонів відбувся увечері 23 серпня у Лісабоні. Клуб із Франції ПСЖ програв німецькій "Баварії" з рахунком 0:1. Після цього, як пишуть в АР, сотні незадоволених фанатів вийшли на Єлисейські Поля у Парижі.

Нагадаємо "Баварія" виграла Лігу чемпіонів завдяки єдиному голу Комана: відео

Вже відомо про кілька інцидентів між фанатами й поліцією, адже люди вийшли без масок та дотримання соціальної дистанції:

Правоохоронці оштрафували майже 300 людей за порушення карантинних обмежень.

На заході Парижу силовики застосовували сльозогінний газ для розгону людей, які зібралися біля стадіону.

У поліції повідомили й про арешти майже 40 людей, які поблизу Тріумфальної арки били вітрини.

У мережі з'явилося відео, яке засвідчило, що щонайменше один автомобіль розтрощили та спалили.

Президент Франції Макрон, додамо, після матчу привітав "Баварію" з перемогою та запевнив уболівальників, що "час перемоги для французького футболу ще настане".

У Парижі почалися заворушення після фіналу Ліги Чемпіонів: фото АР та Le Parisien

Єдиним французьким клубом, якому вдалося виграти елітний футбольний європейський турнір, нагадаємо, досі залишається " Марсель".



Цікаво, що вболівальники місцевого клубу після фіналу Ліги чемпіонів 2020 року теж вийшли на вулиці – але аби відсвяткувати поразку ПСЖ.