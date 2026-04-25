25 квітня, 07:34
Після страшної ночі Росія знову атакує Дніпро
Після масованої атаки вночі 25 квітня Росія знову атакувала Дніпро. Вибухи пролунали у місті о 7:28.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про атаку на Дніпро?
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотників на Дніпро.
За даними моніторингових каналів на місто рухається ще 6 "Шахедів".
Дніпро – ще БпЛА на місто. Залишайтеся в укриттях,
– закликали у ПС о 7:37.
За даними місцевих ЗМІ, після ранкових ударів у передмісті Дніпра горить АЗС.