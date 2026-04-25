Після страшної ночі Росія знову атакує Дніпро

Після масованої атаки вночі 25 квітня Росія знову атакувала Дніпро. Вибухи пролунали у місті о 7:28.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотників на Дніпро.

За даними моніторингових каналів на місто рухається ще 6 "Шахедів".

Дніпро – ще БпЛА на місто. Залишайтеся в укриттях,

– закликали у ПС о 7:37.

За даними місцевих ЗМІ, після ранкових ударів у передмісті Дніпра горить АЗС.