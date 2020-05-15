Після суперечок з Росією: Білорусь почала отримувати американську нафту

Сполучені Штати Америки розпочали поставку нафти до Білорусі. Наш північний сусід вже назвав початок такої співпраці "суттєвим елементом енергетичної безпеки держави".

Початок поставок став результатом візиту держсекретаря США Майка Помпео та зустрічі з Олександром Лукашенком, повідомляє МЗС Білорусі, цитуючи міністра Володимира Макея.

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Поставки американської нафти – це частина державної стратегії щодо диверсифікації джерел постачання. Це дозволить забезпечити стійку роботу нафтопереробного комплексу Білорусі у 2020 і в наступні роки,

– заявив міністр закордонних справ.

За його словами, Білорусь також розглядає таку співпрацю зі Штатами як суттєвий елемент енергетичної безпеки держави.

"Для нас це важлива частина торгової та інвестиційної взаємодії, яка розвивається сторонами і має значний потенціал. Також це фактор забезпечення суверенітету нашої країни в економічній сфері", – переконаний Володимир Макей.

Він також розповів, що нині країни ведуть перемовини щодо майбутнього двостороннього розвитку економічних взаємин. Мовляв, це буде вигідно як білоруським, так і американським компаніям.

Білорусь продовжить діяти в інтересах зміцнення партнерських відносин зі США. На наше переконання, це зробить вагомий внесок у загальні зусилля по подоланню протиріч у євроатлантичному та євразійському просторах.

Що відомо про білорусько-американські відносини?Вони були вкрай напруженими протягом понад 10 років. Зокрема через те, що Сполучені Штати Америки звинувачували білоруську владу у, фактично, диктаторстві.



У вересні 2019 року країни вперше за 11 років обмінялися послами, що стало першим кроком до нормалізації відносин. У лютому 2020 року держсекретар США Майк Помпео відвідав Мінськ, де зустрівся з президентом Лукашенком.

Нафтова суперечка між Росією та Білоруссю: коротко

Росія намагалася "впарити" Білорусі особливі умови постачання нафти. До звичайного тарифу росіяни хотіли додати премії для постачальників, чого немає в її інших договорах на постачання.

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Таким чином Росія хотіла, аби Білорусь купувала нафту за ціною вищою від решти рівно на вартість премій. Це при тому, що Білорусь, яка сама переробляє нафту, є одним з найбільших ринків збуту для Росії.

Суперечки тривали, Росія повністю призупиняла постачання, а Білорусь тим часом шукала альтернативні джерела. Нова співпраця зі США стала вигідним виходом з ситуації.

Чому це вигідно усім, крім Росії?Почнемо з Білорусі. Вона тепер має двох альтернативних постачальниках, тож має більш впевнені позиції у переговорах з ними, шантажуючи втратою великого торговельного партнера.



Щодо США – в умовах світової економічної кризи вони отримали великий і важливий ринок збуту. Простими словами: якщо нафта має від'ємну вартість, ти її фактично викидаєш. Коли у тебе є такий великий торговельний партнер, який сам переробляє нафту, ти отримуєш вигідну альнернативу викиданню ресурсів.



Водночас з Росією все просто і зрозуміло – вона поки не втратила цей ринок, але вже змушена буде ділити його з надпотужним конкурентом. Відтак чисто математично продаватиме менше нафти, а отже менше зароблятиме.