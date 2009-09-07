13:43
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Після отруєння

      327

      Ще з півсотні малюків залишаються у лікарні Джанкоя з харчовим отруєнням.

      Більше сотні вже виписали додому. В дитячих садках міста триває дезінфекція та санітарна обробка. Марія Кровякова (головний санітарний лікар Криму): “Вияснилося, що настільки забруднений був кефір, що ми не могли знайти відразу паличку чи то дизентерії, чи то сальмонельозу, ми, навіть, робили і на холеру”. Чиновники та медики думають як вберегтись від схожих випадків та запровадити жорсткий контроль за якістю продуктів. Міністр освіти Криму, навіть, запропонував відновити систему, так званих, комбінатів харчування, які б забезпечували дитсадки та школи. Валерій Лавров (міністр освіти Криму): “За радянських часів були, так звані, міжшкільні столові, які забезпечували якісним харчуванням і дошкільнят, і школярів, і сьогодні лише в двох районах Криму збереглася ця система. Вона збереглася, її не треба вигадувати, треба відновити цю систему в усіх містах і районах”. В зв’язку з надзвичайною ситуацією з отруєнням дітей, влада Джанкою має намір звернутися до Кабміну з проханням виділити 3,5 мільйони гривень на переоснащення харчоблоків у дитячих садках. Нагадаємо, 3 вересня в лікарні Джанкоя з ознаками отруєння почали надходити вихованці кількох дитячих садочків. За наступні дні до лікарні госпіталізували 197 дітей.
      blog_ava
      Зі 112 каналу пішли журналісти Гордон і Бацман: кажуть, що через Медведчука
      сьогодні
      4905
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 7 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      сьогодні , 13:01 Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      2 4174
      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      сьогодні , 12:38 Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      2602
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1311
      Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      сьогодні , 12:00 Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      Юрій Бутусов 554
      Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      сьогодні , 08:40 Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      Антон Голобородько 6382
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук