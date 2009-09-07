Після отруєння
Ще з півсотні малюків залишаються у лікарні Джанкоя з харчовим отруєнням.
Більше сотні вже виписали додому. В дитячих садках міста триває дезінфекція та санітарна обробка. Марія Кровякова (головний санітарний лікар Криму): “Вияснилося, що настільки забруднений був кефір, що ми не могли знайти відразу паличку чи то дизентерії, чи то сальмонельозу, ми, навіть, робили і на холеру”. Чиновники та медики думають як вберегтись від схожих випадків та запровадити жорсткий контроль за якістю продуктів. Міністр освіти Криму, навіть, запропонував відновити систему, так званих, комбінатів харчування, які б забезпечували дитсадки та школи. Валерій Лавров (міністр освіти Криму): “За радянських часів були, так звані, міжшкільні столові, які забезпечували якісним харчуванням і дошкільнят, і школярів, і сьогодні лише в двох районах Криму збереглася ця система. Вона збереглася, її не треба вигадувати, треба відновити цю систему в усіх містах і районах”. В зв’язку з надзвичайною ситуацією з отруєнням дітей, влада Джанкою має намір звернутися до Кабміну з проханням виділити 3,5 мільйони гривень на переоснащення харчоблоків у дитячих садках. Нагадаємо, 3 вересня в лікарні Джанкоя з ознаками отруєння почали надходити вихованці кількох дитячих садочків. За наступні дні до лікарні госпіталізували 197 дітей.
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