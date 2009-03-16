Після виборів

На Тернопільщині підбивають підсумки недільного голосування на виборах до Обласної ради.

За попередніми даними місцевої ТВК, лідером дочасних перегонів є Всеукраїнське об’єднання “Свобода” із майже 35% голосів. У списку лідерів - “Єдиний центр”, за який проголосувало близько 15% виборців. Досить незвичний результат - у Партії регіонів - вона посіла третє місце, набравши майже 10% голосів. До Обласної ради попередньо проходять також БЮТ, Народний союз “Наша Україна”, УНП та Блок Литвина.Наталія Чуйко (голова Тернопільської обласної ТВК): “Як і в цілому по області, список лідерів такий самий “Свобода”, “Єдиний центр” і далі там з невеликим відривом кілька великих партій БЮТ, УНП, Регіони, “Наша Україна”.Тим часом затяті противники виборів - БЮТівці ніяк не заспокояться. Назвавши вибори "найбруднішими за всю історію" біло-сердечні пообіцяли оскаржити їх результати.Сергій Подгорний (народний депутат України, фракція БЮТ): “Блок Юлії Тимошенко не брав участі в шоу піл назвою "Тернопільські вибори" і не визнає їх результатів. Ми будемо оскаржувати результати цих виборів у судовому порядку. Ми ніколи не дозволимо видавати цинічні фальсифікації Балоги за думку мешканців області”.Ігор Кріль (лідер партії "Єдиний центр"): “І я вам скажу, є така українська народна мудрість: "Якщо Бог хоче наказати, то відбирає розум". Видно, що розум у БЮТа хтось відібрав”.Трохи остудили запал бютівців у комітеті виборців України. Кажуть, вибори відбулись напрочуд спокійно, а відтак офіційних підстав для оскарження їх результатів немає.Олександр Черненко (речник Комітету виборців України): “Ми не бачимо підстав для оскарження результатів виборів і їх відміни. Я вам скажу, що вибори. я вам скажу про сам день і підрахунок голосів. я давно не бачив таких спокійних, гарно організованих виборів. Невважаючи на всі ці спроби. незважаючи на те. що БЮТ відкликав членів своїх комісій”.Нагадаємо, вибори, яким передувала тривала судова тяганина, були спричинені півторарічним протистоянням у обласній раді. Представники БЮТу та нашоукраїнці тривалий час не могли дійти згоди. рада не могла ухвалювати жодних рішень. Тепер же ситуація мала б змінитися, адже конфігурація тернопільської облради зазнала значних змін. Якщо у попередньому складі було 4 політсили - БЮТ, Наша Україна, Блок Костенка і Плюща та Соцпартія, то у новому, скоріш за все, працюватиме сім.