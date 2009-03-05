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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Після відставки

21:34, 5 березня 2009 309

Поведінка БЮТ дуже розчарувала Огризка.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко поширив заяву, у якій просить Президента більше не пропонувати його кандидатуру на посаду чільника МЗС в цьому складі уряду. Адже, за словами Огризка, коли зовнішньополітичні результати називають недоліками, стає зрозумілим, що цитуємо "міністр, який захищає інтереси своєї держави, прем’єру насправді не потрібен".Тим часом, коаліція засудила дії 49 депутатів з Блоку Тимошенко, які допомогли опозиції відправити у відставку Володимира Огризка. Відповідне рішення ради коаліції розповсюдила прес-служба блоку "Наша Україна-Народна самооборона". Дії "бютівців" порушують принципи діяльності коаліції, відтак, політичні партнери домовилися в майбутньому більше такого не допускати. Невдовзі коаліціянти обіцяють подати Президенту пропозиції щодо кандидатури нового міністра. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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