Після Євромайдану антимонопольний комітет почав працювати краще, – ЗМІ

Антимонопольний комітет в Україні був створений ще в 90-х роках, як аналог ефективного на заході органу, який контролює конкуренцію на ринку і цінову політику.

Однак, корумпована система в країні обмежувала роботу відомства. Після революції гідності ситуація змінилася на краще, стверджує виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, повідомляє 24 Канал у своєму сюжеті.

Зокрема, повідомляється, що стала більш прозорою процедура отримання дозволів концентрації для бізнесу. При цьому, за словами експерта в області економіки Всеволода Степаненко, повноваження АМКУ необхідно посилювати.

"Потрібно змінити, посилити права антимонопольного комітету, надати йому можливість проводити слідства за трастовими змовами і тому подібному", – заявив Степаненко.

Також експерти виступають за врегулювання на законодавчому рівні розміру штрафів, що накладаються АМКУ на компанії і надання більших повноважень для захисту конкуренції на ринку.

Ще один вимір проблеми, яке існує на шляху запровадження рішень антимонопольного комітету в дію – постійне прагнення оскаржити рішення АМКУ в суді.

"У той же час, недореформована система правосуддя в країні дозволяє бізнесу іноді їх (штрафи, – Ред.) не платити", – повідомляється в сюжеті.