18:52
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пісня конвалій

21:54, 26 березня 2009 279

Гурт "Ot Vinta"презентував новий кліп.

Цього разу рівненські розбишаки представили нетипову для них роботу - замість традиційних запальних ритмів рок-н-ролу - дитяча колискова. "Пісня конвалій", кажуть музиканти - саме те, чого так не вистачає зараз і малечі, і дорослим.Юрій Журавель ("Ot Vinta"): "За нами закріпився імідж таких секс-машин, розбишак, яким наплювати на все, які ніколи не сумують, веселі, повні енергії, але разом з тим ми добрі, нормальні, сентиментальні люди".Разом з музикантами, героями відео стали їхні кумедні мультяшні аналоги - Ведмедик, Зайчик, Мишеня та непосидючі квіточки Конвалії. Режисер кліпу - Тарас Химич, з яким "гвинтів" пов’язує тривала співпраця. Втім, самі казкові герої народжувалися, в перервах між концертами, під олівцем лідера гурту Юрка Журавля.Юрій Журавель ("Ot Vinta"): "Я консультувався зі своєю донею - яка із тваринок в неї з ким асоціюється. Ведмедик, бобрик, зайчик. Щоб воно трошки по вокалах, по характерах підходило".Презентація відео відбулась в рамках соціально-музичної акції "Кращі люди". Прибуток від численних вечірок буде використано на придбання систем переливання крові для відділення дитячої онкології Київської обласної лікарні. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 400
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
211
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1156
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1111
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 537
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук