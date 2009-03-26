Гурт "Ot Vinta"презентував новий кліп.

Цього разу рівненські розбишаки представили нетипову для них роботу - замість традиційних запальних ритмів рок-н-ролу - дитяча колискова. "Пісня конвалій", кажуть музиканти - саме те, чого так не вистачає зараз і малечі, і дорослим.Юрій Журавель ("Ot Vinta"): "За нами закріпився імідж таких секс-машин, розбишак, яким наплювати на все, які ніколи не сумують, веселі, повні енергії, але разом з тим ми добрі, нормальні, сентиментальні люди".Разом з музикантами, героями відео стали їхні кумедні мультяшні аналоги - Ведмедик, Зайчик, Мишеня та непосидючі квіточки Конвалії. Режисер кліпу - Тарас Химич, з яким "гвинтів" пов’язує тривала співпраця. Втім, самі казкові герої народжувалися, в перервах між концертами, під олівцем лідера гурту Юрка Журавля.Юрій Журавель ("Ot Vinta"): "Я консультувався зі своєю донею - яка із тваринок в неї з ким асоціюється. Ведмедик, бобрик, зайчик. Щоб воно трошки по вокалах, по характерах підходило".Презентація відео відбулась в рамках соціально-музичної акції "Кращі люди". Прибуток від численних вечірок буде використано на придбання систем переливання крові для відділення дитячої онкології Київської обласної лікарні.