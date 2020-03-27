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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      Південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу: смертність різко зросла

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      Яка ситуація в Італії з коронавірусом / Getty Images

      У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності через коронавірус. Наразі найгірша ситуація на півночі, але влада побоюється, що "гаряча точка" може переміститись.

      На півдні країни система охорони здоров'я вважається набагато менш оснащеною, ніж на багатій півночі, повідомляє BBC.

      Важливо Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла

      У регіоні Кампанія з центром у Неаполі зафіксували вже 74 випадки смерті, а у регіоні Лаціо з центром у Римі – 95. 

      Глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився, що центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

      Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільними,
      – написав він у відкритому листі до прем'єр-міністра Джузеппе Конте.

      Зауважимо, що уряд Італії назвав каронавірусну кризу "жорстким випробовуванням і бивтою з півночі на південь".

      Аналітики прогнозують, що cуворі заходи призведуть до того, що Італія перейде в найглибшу рецесію за ціле покоління. Як Італія може стати центром нової економічної кризи у світі – читайте за посиланням.

      Коронавірус в Італії: що відомо

      • Загальна кількість заражених в Італії – понад 80 тисяч людей, померли 8 215 людей.
      • У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
      • Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
      Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Світова криза 2020 Жертви
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