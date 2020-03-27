Південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу: смертність різко зросла

У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності через коронавірус. Наразі найгірша ситуація на півночі, але влада побоюється, що "гаряча точка" може переміститись.

На півдні країни система охорони здоров'я вважається набагато менш оснащеною, ніж на багатій півночі, повідомляє BBC.

Важливо Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла

У регіоні Кампанія з центром у Неаполі зафіксували вже 74 випадки смерті, а у регіоні Лаціо з центром у Римі – 95.

Глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився, що центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільними,

– написав він у відкритому листі до прем'єр-міністра Джузеппе Конте.

Зауважимо, що уряд Італії назвав каронавірусну кризу "жорстким випробовуванням і бивтою з півночі на південь".

Аналітики прогнозують, що cуворі заходи призведуть до того, що Італія перейде в найглибшу рецесію за ціле покоління. Як Італія може стати центром нової економічної кризи у світі – читайте за посиланням.

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