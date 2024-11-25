За подібні дії його засудили, призначивши умовне ув'язнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про ситуацію

Згідно з оприлюдненою інформацією, 26-річного жителя Сеулу визнали придатним для служби під час першого огляду до призову. Але під час фінального медогляду з’ясувалося, що чоловік погладшав. Його вага перевищувала 102 кілограми.

На тлі цього лікарі визнали його непридатним для стройової служби, що дозволяє йому служити на небойовій посаді у відомстві. Уже пізніше суд визнав чоловіка винним у спробі уникнути обов'язкової військової служби.

Південнокорейське законодавство передбачає, що кожен чоловік віком із 18 років повинен відслужити в армії щонайменше 18 місяців. Тож чоловікові присудили рік умовно. Покарали також його друга, який порадив чоловіку навмисне погладшати.

Останньому присудили пів року умовного ув’язнення. Сам він не визнає своєї провини та заявив, що ніколи б не подумав, що його друг погодиться на такий крок.