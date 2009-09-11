Пивні витрати

Смачний напій - приємні ціни.

На італійців, які прибудуть цьогоріч в Мюнхен на традиційне свято пива "Октоберфест" чекає справжній сюрприз. Пити хмільний напій італійці в Мюнхені зможуть за дешевшою ціною, аніж вдома.По це повідомляє німецька компанія, яка провела моніторинг світових цін на пиво. Цьогоріч на "Октоберфесті" пивовари продаватимуть пиво за ціною 8 євро за літру, а це на 13% дешевше, ніж в середньому в Італії.Однак, привабливими ціни будуть не для всіх. Враховуючи курси валют та вартість життя, для південноафриканців, зокрема, хмільний напій в Баварії обійдеться втричі дорожче, ніж на Батьківщині.