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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Пивні витрати

      Фінансові ринки 206

      Смачний напій - приємні ціни.

      На італійців, які прибудуть цьогоріч в Мюнхен на традиційне свято пива "Октоберфест" чекає справжній сюрприз. Пити хмільний напій італійці в Мюнхені зможуть за дешевшою ціною, аніж вдома.По це повідомляє німецька компанія, яка провела моніторинг світових цін на пиво. Цьогоріч на "Октоберфесті" пивовари продаватимуть пиво за ціною 8 євро за літру, а це на 13% дешевше, ніж в середньому в Італії.Однак, привабливими ціни будуть не для всіх. Враховуючи курси валют та вартість життя, для південноафриканців, зокрема, хмільний напій в Баварії обійдеться втричі дорожче, ніж на Батьківщині.
      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала майже 46 тисяч голосів
      сьогодні
      42459
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      Новини за 11 вересня 2009
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