"Північний потік-2" можна буде заповнити лише наполовину, "Газпром" отримав відмову в Німеччині

Газпромівський газопровід "Північний потік-2" можна буде заповнити лише на половину газом для транспортування. В Німеччині відмовили компанії Nord Stream-2 AG у звільненні від правил газової директиви ЄС.

Рішення про відхилення заявки Nord Stream-2 AG на звільнення від регулювання частини "Північного потоку-2" прийняло Федеральне мережеве агентство ФРН, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Таким чином газопровід можна буде завантажити лише на половину.

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В чому суть справи

Газова директива ЄС передбачає, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Тож "Газпром" повинен передати "Північний потік-2" в управління іншій компанії, яка з ним не пов’язана.

Крім того, усі постачальники повинні мати однаковий та вільний доступ до трубопроводу – "Газпром" не зможе бути його єдиним користувачем та завантажити на повну потужність (або понад 50%).

Німецьке законодавство передбачає звільнення від цієї директиви. Але лише для газопроводів, які були побудовані до травня 2019 року. В Nord Stream-2 AG на початку 2020 року подали заявку до Федерального мережевого агентства ФРН про звільнення від норм газової директиви. Попри те, що "Північний потік-2" до того моменту добудований не був.

Тож німецький незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний потік-2" виняток із законодавства ЄС.

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Що буде далі

Поки "Газпром" не зможе на повну використовувати "Північний потік-2". Однак є ймовірність, що компанія Nord Stream-2 AG подасть апеляцію до Вищого земельного суду Дюссельдорфа.

Таку думку підтримує і посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Маєм велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватимеФеміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність! pic.twitter.com/PpfuKOOdqw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 15, 2020

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що зараз протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року. Однак цього не сталося.



Головні ризики для України у разі запуску газопроводу:

- державний бюджет втрачає величезні суми доходів від транзиту газу;

- ​Росія таким чином може мінімізувати ризики у разі ширшого військового втручання в Україну (газ безперешкодно продовжить надходити до Європи в обхід).