Півзахисник "Динамо" пропустить матч проти ФК "Львів" через зламаний ніс

Півзахиснику "Динамо" Миколі Шапаренку зламали ніс у матчі першого туру УПЛ проти "Ворскли" (1:0).

Через травму футболіст пропустить матч "Динамо" проти ФК "Львів", який відбудеться у суботу, 28 червня.

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Не виключено, що в наступних поєдинках хавбек буде виходити на поле в спеціальній захисній масці. У нинішньому сезоні Шапаренко двічі виходив на заміну у киян.

Також повідомляється, що бразилець Сідклей відправиться разом з "Динамо" на матч проти ФК "Львів". Він 27 серпня провів 61 хвилину на полі в поєдинку молодіжних команд і повинен потрапити в заявку на гру основної команди киян.

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