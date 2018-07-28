Півзахисник "Динамо" пропустить матч проти ФК "Львів" через зламаний ніс
Півзахиснику "Динамо" Миколі Шапаренку зламали ніс у матчі першого туру УПЛ проти "Ворскли" (1:0).
Через травму футболіст пропустить матч "Динамо" проти ФК "Львів", який відбудеться у суботу, 28 червня.
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Не виключено, що в наступних поєдинках хавбек буде виходити на поле в спеціальній захисній масці. У нинішньому сезоні Шапаренко двічі виходив на заміну у киян.
Також повідомляється, що бразилець Сідклей відправиться разом з "Динамо" на матч проти ФК "Львів". Він 27 серпня провів 61 хвилину на полі в поєдинку молодіжних команд і повинен потрапити в заявку на гру основної команди киян.
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Джерело: 24 Канал
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