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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пияцтву бій

09:33, 10 квітня 2009 280

Столичні п’яниці зітхнули з полегшенням - у місті по одній пляшці в руки не видаватимуть.

Неспокій спричинила одна з місцевих газет - мовляв з 1 травня в столичних крамницях продаватимуть по одній пляшці горілки в руки - усе заради боротьби з алкоголізмом. У міському управлінні з питань торгівлі і побуту цю інформацію назвали нісенітницею - адже це пряме порушення прав споживачів.Василь Щербенко (начальник головного управління з питань торгівлі та побуту м. Київ): "Жодного рішення такого змісту ні Київрада, ні розпоряджень міськдержадміністрація не приймали. Як це можна обмежувати якусь людину? Це порушення прав споживача, обмежувати кількість товару, яка відпускається одному покупцеві. Такого давно вже немає. Колись це було за радянських часів".Одначе певне обмеження продажу алкоголю все ж можуть запровадити - вони стосуватимуться лише ресторанів і магазинів, розташованих у житлових будинках. Заради спокою місцевих мешканців у таких закладах сухий закон можуть запровадити з 23-ї до 8-ї години ранку. Скарги на бурхливі святкування до міської влади надходять сотнями.2 роки тому КМДА уже запроваджувала таку заборону - одначе тоді її оскаржили виробники і підприємці. Мовляв, воно нищить ресторанну галузь. Втім, посадовці не зупиняються - незабаром проект такого рішення винесуть на розгляд Київради. Затверджене депутатами рішення скасувати уже не вдасться. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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