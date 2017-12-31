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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пийте чай і їжте яблука: Супрун дала корисні новорічні поради

23:01, 31 грудня 2017 982 Читать новость на русском
Поради від Уляни Супрун
Поради від Уляни Супрун / Фото із соцмереж

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун напередодні новорічних святкувань дала поради українцям, як не нашкодити своєму здоров’ю під час гулянь та застіль.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Супрун радить пити побільше зеленого чаю, бо він покращує метаболізм, їсти яблука, бо каже, що це чудове джерело клітковини.

До свого післяноворічного раціону також варто включати бобові і обов'язково пити достатньо води.

Теги: Новини України Уляна Супрун Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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