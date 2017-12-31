Пийте чай і їжте яблука: Супрун дала корисні новорічні поради
23:01, 31 грудня 2017 982 Читать новость на русском
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун напередодні новорічних святкувань дала поради українцям, як не нашкодити своєму здоров’ю під час гулянь та застіль.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
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Супрун радить пити побільше зеленого чаю, бо він покращує метаболізм, їсти яблука, бо каже, що це чудове джерело клітковини.
До свого післяноворічного раціону також варто включати бобові і обов'язково пити достатньо води.
Джерело: 24 Канал
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