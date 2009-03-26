План №3
17:57, 26 березня 2009 290
Міністерство фінансів Японії готує черговий пакет стимулювання економіки держави.
Цього разу на комплекс заходів, які мають оживити всі сфери бізнес життя, в Токіо планують виділити 200 млрд. дол. Ці кошти закладені у проекті бюджету Японії на наступний фінансовий рік, який розпочинається 1 квітня. Експерти очікують, що новий проект кошторису скоріш за все буде схвалений парламентом.В новому антикризовому плані головний акцент уряд зробив на ринку праці. Влада хоче зберегти існуючі робочі місця, а вже звільненим громадянам допомогти знайти нову роботу та тимчасово збільшити компенсації безробітним. Детальніше про урядові наміри стане відомо ближче до початку саміту Великої Двадцятки.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі