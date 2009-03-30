Плани на тиждень

Плани парламентарів розписані поденно.

У понеділок на погоджувальній раді депутати домовились про антикризовий вівторок, президентську середу та кадровий четвер. Іншими словами, у вівторок коаліція планує назбирати необхідні голоси для антикризових законів і проголосувати їх. Зелене світло більшості обіцяють регіонали. Щоправда зі своїм "але".Ганна Герман (народний депутат, фракція "Партії регіонів"): "Дамо завтра можливість владі, так як ми і говорили, внести до парламенту ті законопроекти, які б складали антикризову програму і зміни до бюджету, бо без поправок до бюджету ці законопроекти - звичайні папірці. І якщо влада не скористається цією можливістю, ми будемо блокувати парламент аж до дострокових виборів, які можливі в Україні і для яких є всі законні підстави."Іван Кириленко (народний депутат, фракція БЮТ): "Подивіться уважно на зміст цих законів і просимо не блокувати роботу. Це сьогодні безумство і божевілля. Розуміємо, що голосування ви не підтримаєте, а підтримайте хоча б обговорення цих питань. Вони резонансні, але цілком прийнятні для економіки України."Хто і як працює в українському парламенті, прийдуть подивитися і посли країн Великої Сімки. Відтак, українські парламентарі мають продемонструвати злагоджену роботу. Знайшли депутати цього тижня час і для Президента. Глава держави прийде зі своїм щорічним звернення до парламенту 1 квітня. Таку дату визначили народні депутати. Те, що Віктор Ющенко викладатиме своє бачення економічних, політичних та суспільних процесів в державі саме у Всесвітній день дурнів, депутати вважають збігом.Олександр Лавринович (перший заступник голови Верховної Ради): "Ми перед тим отримали лист від керівника Секретаріату Президента де стверджувалось, що Президент готовий виступити в будь який день, який визначить погоджувальна рада. Погоджувальна визначила."Президента така дата цілком влаштувала, тому вже у середу зранку він звернеться до депутатів у стінах парламенту. Нардепи ж в обмін на такий крок вирішили - якщо Глава держави наполягатиме, вже у четвер розглянуть питання призначення на посаду міністра закордонних справ президентського висуванця Олега Шамшура.