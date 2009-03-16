Плани парламентарів

Звіт Наливайченка - ключове питання парламентського тижня.

У вівторок голова Служби Безпеки Валентин Наливайченко відзвітує перед депутатами про діяльність очолюваного ним відомства. Керівник СБУ повідомив - спецслужба отримала від Кабміну документи, які стосуються розмитнення спірних 11 мільярдів кубометрів газу та перерахування за них грошей. Відтак, розповісти парламентарям є про що.Валентин Наливайченко (голова Служби Безпеки України): “Так те що треба було вилучено, ми маємо офіційну відповідь, завтра до речі буде звіт, тому сьогодні ваш час забирати не буду завтра буду все звітувати дуже серйозно і дуже предметно”.Депутати з нетерпінням чекають на звіт керівника СБУ проте виключають, що за результатами виступу Наливайченка хтось вимагатиме його відставки. Бютівці від цієї ідеї раніше вже відмовилися, а опозиція переконує, що взагалі не втручатиметься.Віктор Янукович (лідер фракції Партії регіонів): “Ми його не обирали - Наливайченка, і не збираємось знімати. це провладна коаліція, це їх кадрове питання”.Кадрові питання депутати цього тижня також планують розглянути. Втім, у порядку денному на тиждень поки їх немає. Спікер говорить, що прем’єрка вже визначилася із низкою кандидатур. Як тільки Кабмін направить до парламенту подання на конкретних претендентів, Володимир Литвин обіцяє внести їх на розгляд депутатів. Очікують кадрове подання і від президента - у вівторок він має визначитися із кандидатом на крісло міністра закордонних справ.