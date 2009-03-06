"Промінвестбанк" увійде до п’ятірки лідерів ринку.

Таку заяву зробили керівники найбільшого акціонера фінустанови - російського "Внєнекономбанку". На думку фахівців, навіть в умовах кризи, з російським фондуванням, та значною базою клієнтів - виконати амбітні плани - не буде проблемою. "Промінвестбанк"працюватиме як у корпоративному, так і в роздрібному секторах, однак головна увага приділятиметься обслуговуванню зовнішньоекономічних операцій між Україною та Росією.Володимир Дмітрієв (голова "Внєшекономбанку" (РФ)): "Цілий ряд підприємств має до 100 суміжників в Росії і коопераційними зв'язками охоплюється, близько 80% корпоративних клієнтів ПІБа, зовнішньоторговельного обороту що доводяться на російські підприємства".Зауважимо, станом на 1 січня 2009 року ПІБ посідав 10 позицію за обсягом активів, хоча до 2007 року - був третім. Сьогодні найбільшим акціонером фінустанови є російський "Внєшекономбанк", який контролює 75 відсотків + 3 акції, групі "Слав Аге"належить майже 15%, у родини Матвієнків, які раніше контролювали ПІБ, залишилося трохи більше 5% акцій банку.