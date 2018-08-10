Плани УЗ щодо підвищення вартості вантажоперевезень загрожують українському експорту, – експерт

У разі вступу в силу всіх озвучених рішень керівництва "Укрзалізниці", вартість перевезення для різних тарифних класів стане на 10-49% вище.

З урахуванням того, що в 2017 році тарифи вже були підвищені на 15%, це може вдарити по українському експорту. Таку думку висловив в авторському блозі консультант "ЦТС-консалтинг" Павло Руденко.

"З таким підходом в тарифоутворенні прогнозування вартості доставки вантажу для бізнесу стає дуже проблематичним і слабопрогнозіруемим, а напередодні нового зернового сезону і змін ряду інших експортно-імпортних вантажопотоків може мати негативний ефект на конкурентні позиції наших товарів на зовнішніх ринках", – відзначає експерт.

На його думку, проблему посилює недієздатність Нацкомісії з регулювання транспорту.

"Природно, розставляти крапки над "і" та визначати розумні рамки для індексації ключових показників повинна спеціальна Нацкомісія з регулювання транспорту. Але поки йдуть дискусії, хто повинен прописувати повноваження цього органу – Верховна Рада або Президент – УЗ діє по-старому, намагаючись в односторонньому порядку "проштовхнути" вигідні їй цифри. Природно, наштовхуючись на прогнозований опір вантажовідправників. Замкнуте коло чергового етапу "тарифних воєн" виходить на новий виток", – підкреслив Павло Руденко.

Як відомо, "Укрзалізниця" вирішила підвищувати вартість вантажоперевезень не "класичною" прямою індексацією тарифів, а шляхом дерегуляції вагонної складової тарифу для парку власних вагонів, збільшення нормативної кількості діб в порожньому і завантаженому рейсі і уніфікації коефіцієнта порід нього пробігу для всіх тарифних класів.

Раніше повідомлялося, що Європейська бізнес-асоціація звернулася з листами до Державної регуляторну службу і "Укрзалізниці" з пропозицією оголосити мораторій на підвищення вантажних тарифів до створення Національної комісії регулювання транспорту – незалежного органу, який буде регулювати тарифну політику, в т.ч. в сфері з/д транспорту. З подібною ініціативою виступала Американська торгівельна палата (АСС), яка просила у влади призупинити підвищення вартості з/д перевезень до моменту створення НКРТ і затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на з/д перевезення. Відповідна офіційна позиція АСС була викладена в листі на ім'я глави УЗ, міністра інфраструктури, міністра економічного розвитку, глави Держрегуляторной служби.