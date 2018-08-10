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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Плани УЗ щодо підвищення вартості вантажоперевезень загрожують українському експорту, – експерт

27 Читать новость на русском
"Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" / agropolit.com

У разі вступу в силу всіх озвучених рішень керівництва "Укрзалізниці", вартість перевезення для різних тарифних класів стане на 10-49% вище.

З урахуванням того, що в 2017 році тарифи вже були підвищені на 15%, це може вдарити по українському експорту. Таку думку висловив в авторському блозі консультант "ЦТС-консалтинг" Павло Руденко.

"З таким підходом в тарифоутворенні прогнозування вартості доставки вантажу для бізнесу стає дуже проблематичним і слабопрогнозіруемим, а напередодні нового зернового сезону і змін ряду інших експортно-імпортних вантажопотоків може мати негативний ефект на конкурентні позиції наших товарів на зовнішніх ринках", відзначає експерт.

На його думку, проблему посилює недієздатність Нацкомісії з регулювання транспорту.

"Природно, розставляти крапки над "і" та визначати розумні рамки для індексації ключових показників повинна спеціальна Нацкомісія з регулювання транспорту. Але поки йдуть дискусії, хто повинен прописувати повноваження цього органу Верховна Рада або Президент УЗ діє по-старому, намагаючись в односторонньому порядку "проштовхнути" вигідні їй цифри. Природно, наштовхуючись на прогнозований опір вантажовідправників. Замкнуте коло чергового етапу "тарифних воєн" виходить на новий виток", підкреслив Павло Руденко.

Як відомо, "Укрзалізниця" вирішила підвищувати вартість вантажоперевезень не "класичною" прямою індексацією тарифів, а шляхом дерегуляції вагонної складової тарифу для парку власних вагонів, збільшення нормативної кількості діб в порожньому і завантаженому рейсі і уніфікації коефіцієнта порід нього пробігу для всіх тарифних класів.

Раніше повідомлялося, що Європейська бізнес-асоціація звернулася з листами до Державної регуляторну службу і "Укрзалізниці" з пропозицією оголосити мораторій на підвищення вантажних тарифів до створення Національної комісії регулювання транспорту незалежного органу, який буде регулювати тарифну політику, в т.ч. в сфері з/д транспорту. З подібною ініціативою виступала Американська торгівельна палата (АСС), яка просила у влади призупинити підвищення вартості з/д перевезень до моменту створення НКРТ і затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на з/д перевезення. Відповідна офіційна позиція АСС була викладена в листі на ім'я глави УЗ, міністра інфраструктури, міністра економічного розвитку, глави Держрегуляторной служби.

Теги: Укрзалізниця металургія Агро 24 Тарифи
Джерело: 24 Канал
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