Планування у депутатів

Нардепи вирішать чим займатися впродовж тижня.

Керівники депутатських груп та фракцій зберуться на погоджувальну раду, аби визначитися з порядком денним. Одна з основних інтриг - звіт голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, який призначено на вівторок 17 березня. На звіті голови СБУ наполягли народні депутати від Блоку Тимошенко. Бютівців, зокрема, цікавить кадрова політика в лавах Служби безпеки та принципи діяльності відомства у світлі останніх протиріч з "Нафтогазом". Крім того з 6 березня у парламенті працює тимчасова комісія з питань реформування СБУ і законодавчого забезпечення її роботи. Не виключено, результатом звіту Валентина Наливайченка у парламенті може стати його відставка. Хоча офіційно без приставки "в.о." Наливайченко почав працювати в СБУ лише 10 днів тому.