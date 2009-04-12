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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пластові уродини

17:48, 12 квітня 2009 273

Пластуни зі всієї України завітали до Львова, аби відзначити свій день народження.

Цьогоріч "Пласт" святкує 97-му річницю заснування та 20-ту річницю з часу відновлення діяльності організації в Україні.Ярина Вдовичин (прес-секретар Львівської осередку "Пласту"): "12 квітня 1912 року була складена перша присяга, і цей день прийнято вважати днем народження "Пласту". Цей день важливий для кожного пластуна, так як кожен святкує свій день народження, так ми святкуємо день народження нашої організації".Впродовж двох днів близько тисячі пластунів святкували, вчились та дізнавались більше про історію своєї організації. А у неділю відбулись усі урочисті заходи - молодь пішла до церкви, аби отримати благословення та освятити свої прапори. Після короткого молебню та напутнього слова від духовенства юнаки та юначки продовжили свої урочистості. Веселощі продовжилися після складення пластових присяг. Саме 97 років тому, до слова, один із гуртків академічної гімназії у Львові склав першу пластову присягу. З цього часу "Пласт" перетворився на одну із найбільших і найдієвіших молодіжних організацій в Україні. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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