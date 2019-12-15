Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в Україну: фото, відео

Вифлеємський вогонь миру традиційно прибув в Україну. 15 грудня його урочисто передали представникам ПЦУ у Михайлівському соборі, звідки його повезуть у міста країни.

За словами священнослужителів, передача вогню миру саме у Михайлівському соборі є дуже символічною, адже дзвони цього храму під час Революції Гідності у 2014 році сповіщали про штурм Майдану.

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Вифлеємський вогонь символізує мир, єднання та турботу про ближніх. Щороку, напередодні Різдва, пластуни привозять його з Австрії, з головного собору Відня.



Українські пластуни у Відні

Довідка. Поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Її започаткувала в 1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF. Щороку представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському Кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн за допомогою скаутських осередків.



Пластуни урочисто передали Вифлеємський вогонь у Михайлівському соборі

Насамперед Вифлеємський вогонь передаватимуть тим українцям, які цьогоріч не зможуть зустрічати Різдво вдома – зокрема у лікарні та сиротинці. Також група пластунів повезе його та різдвяні подарунки українським захисникам у зону бойових дій.

Що таке "Пласт"? Неполітична і позаконфесійна молодіжна організація, яка займається всебічним вихованням та самовихованням молоді, формуванням їх як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот.