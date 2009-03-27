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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Плата за музику

20:47, 27 березня 2009 269

Нарешті за музику у публічних місцях починають платити.

У світовому шоу-бізнесі це звичайна річ, однак, на наших теренах ще кілька років тому українські музиканти про це навіть і не мріяли.Звичайно, говорити про великі суми зарано. Адже не усі бари, ресторани, кафе, торгівельні центри перераховують ці кошти. Минулорічний збір склав 3 мільйони гривен, а збитки становлять значно більше.Олексій Гуменчук (директор Української ліги музичних прав): “Мені здається, що може бути ця цифра схожа на правду. Втрата артиста саме в плані музики, публічного використання їх твору, складає близько мільярда гривень в рік”.Українська ліга музичних прав презентувала чарт популярних пісень та артистів за 2008 рік. Він був складений на основі отриманих даних від безпосередніх користувачів продукту - музики. Цей чарт також є рейтингом розподілу бонусів із зібраних коштів. Серед артистів у першу п’ятірку увійшли - Ані Лорак, “Океан Ельзи”, Ірина Білик, Гайтана та Лама. У ТОПі найрейтинговіших пісень, лідирують Тіна Кароль, “Бумбокс”, Наталія Могилевська та Віталій Козловський.Альона Вінницька (співачка): “Йдеться про талановитих людей, які живуть з музикою. Як ми, як я, як Фозз, живемо з музики. Все те, що я написала, все що я заробила на концерті, я вкладаю знову ж таки в свою роботу”.Втім, повністю цивілізований процес оплати за використання музичного продукту - це ще справа майбутнього. Аби українські артисти могли отримувати усі належні їм кошти як і їхні закордонні колеги, потрібно мінімум "кільканадцять" років.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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