Платимо податки

Футболіст-мільйонер Олександр Шовковський публічно задекларував свої доходи у податковій.

Голкіпер київського "Динамо"твердить що з державою грішми ділиться з легкою душею, до того ж з його зарплати у футбольному клубі податки відраховуються автоматично. У податкову футболіст прийшов задекларувати премії, які отримав за відмінну гру.Олександр Шовковський (воротар київського "Динамо"): "Кожен громадянин, несе на собі цю нелегку ношу. Але в той же час він зобов'язаний. Зобов'язаний, щоб відчувати себе спокійно. І для того щоб забезпечити в той же час наповнення, як вже було сказане бюджета в такий непростий для нас період".Податківці наголошують - декларувати доходи мають навіть ті, хто працює нянями, гувернантками, охоронцями або ж здає квартиру. За словами посадовця, згідно з законодавством під оподаткування підпадає навіть хабар.Віктор Косарчук (директор департаменту з роз'яснювальної роботи ДПА): "Якщо ми хочемо, щоб була нормальна дорога, нормальна лікарня, школа, де вчаться наші діти. Щоб був храм, ми повинні сплачувати податки. І треба пам`ятати, я не пам`ятаю. хто з класиків сказав, що всі дороги цивілізації вимощені квитанціями про сплату податків".Цього року податківці поставити собі за мету залучити до сплати податку якомога більше представників тіньового бізнесу. Для тих, хто з поважних причин не встигає вчасно подати декларацію, податкова готова продовжити встановлені державою терміни, а у столиці навіть приїхати до подавача додому, якщо за станом здоров’я він не може дістатися податкової. Нагадаємо, термін подачі податкових декларацій закінчується 31 березня. Для державних службовців цей термін продовжений до 15 квітня.