Тарифи на тепло та гарячу воду знижено до 30%: список міст
У 124 містах України теплокомуненерго здійснили перерахунок і знизили тарифи на тепло та гарячу воду.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у телеграм повідомив, що перерахунок здійснило 131 підприємство теплокомуненерго.
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До урядової ініціативи долучились 16 обласних центрів:
- Вінниця;
- Луцьк;
- Дніпро;
- Житомир;
- Запоріжжя;
- Кропивницький;
- Львів;
- Одеса;
- Рівне;
- Тернопіль;
- Харків;
- Херсон;
- Івано-Франківськ;
- Хмельницький;
- Чернігів;
- Київ.
Гончарук навів приклад платіжки за грудень 2019 року у кількох областях.
За грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:
— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах: від 80 гривень у Київській області та до 292 гривень у Львівській області.
— по 2-кімнатних квартирах: від 110 гривень у Чернігівській області, до 435 гривень у Дніпропетровській області;
— по 3-кімнатних квартирах: від 140 гривень у Дніпропетровській області, до 563 гривень у Рівненській області.
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За словами Гончарука, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року.
Політик стверджує, що це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.
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