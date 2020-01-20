Тарифи на тепло та гарячу воду знижено до 30%: список міст

У 124 містах України теплокомуненерго здійснили перерахунок і знизили тарифи на тепло та гарячу воду.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у телеграм повідомив, що перерахунок здійснило 131 підприємство теплокомуненерго.

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До урядової ініціативи долучились 16 обласних центрів:

Вінниця;

Луцьк;

Дніпро;

Житомир;

Запоріжжя;

Кропивницький;

Львів;

Одеса;

Рівне;

Тернопіль;

Харків;

Херсон;

Івано-Франківськ;

Хмельницький;

Чернігів;

Київ.

Гончарук навів приклад платіжки за грудень 2019 року у кількох областях.

За грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:

— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах: від 80 гривень у Київській області та до 292 гривень у Львівській області.

— по 2-кімнатних квартирах: від 110 гривень у Чернігівській області, до 435 гривень у Дніпропетровській області;

— по 3-кімнатних квартирах: від 140 гривень у Дніпропетровській області, до 563 гривень у Рівненській області.

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За словами Гончарука, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року.

Політик стверджує, що це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.



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