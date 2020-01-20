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      Тарифи на тепло та гарячу воду знижено до 30%: список міст

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      Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30% / 24 канал

      У 124 містах України теплокомуненерго здійснили перерахунок і знизили тарифи на тепло та гарячу воду.

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у телеграм повідомив, що перерахунок здійснило 131 підприємство теплокомуненерго.

      До речі: Зниження тарифів на газ удвічі: як новий контракт про транзит вплине на Україну

      До урядової ініціативи долучились 16 обласних центрів:

      • Вінниця;
      • Луцьк;
      • Дніпро;
      • Житомир;
      • Запоріжжя;
      • Кропивницький;
      • Львів;
      • Одеса;
      • Рівне;
      • Тернопіль;
      • Харків;
      • Херсон;
      • Івано-Франківськ;
      • Хмельницький;
      • Чернігів;
      • Київ.

      Гончарук навів приклад платіжки за грудень 2019 року у кількох областях.

      За грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:

      — сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах: від 80 гривень у Київській області та до 292 гривень у Львівській області.

      — по 2-кімнатних квартирах: від 110 гривень у Чернігівській області, до 435 гривень у Дніпропетровській області;

      — по 3-кімнатних квартирах: від 140 гривень у Дніпропетровській області, до 563 гривень у Рівненській області.

      Зверніть увагу: Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці

      За словами Гончарука, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року.

      Політик стверджує, що це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.

      зменшення платіжки за січень тарифи
      Зменшення вартості платіжки у січні

      Цікаво: Як змінився середній розмір платіжки за комуналку

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини політики Новини України Гроші Тарифи Ціни Олексій Гончарук Комунальні послуги Водопостачання
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