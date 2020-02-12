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      Розмір платіжки за компослуги в січні буде більшим: чому

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      Платіжки за комунальні послуги в січні 2020 будуть більшими / segodnya.ua/ua

      Українці отримають трохи більші платіжки за комунальні послуги в січні 2020 року, ніж у грудні 2019 року. Розмір платіжки у січні зріс, у тому числі, через те, що зросла ціна на газ для населення.

      "Зараз за підсумками січня, платіжка порівняно з груднем буде трошки вища. За різних причин. Адже обсяг споживання (газу) збільшився, ціна на ринку виросла", – сказав на брифінгу після засідання уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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      А в лютому платіжка за комуналку буде нижчою, запевнив Гончарук.

      "Вона буде нижчою, ніж у грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона (ціна на газ) була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", – розповів голова уряду.

      Гончарук резюмував, що "за підсумками цієї зими українець заплатить значно менше, ніж минулої зими".

      30 січня прем’єр повідомив, що українці за грудень отримали ціну в платіжках за компослуги до 30% меншу. Усе тому, що ціна на газ є нижчою, ніж в аналогічний період 2019 року.

      Важливо: В Україні зросла ціна на газ у січні

      Проте за даними Держстату, середній розмір платіжки за компослуги за грудень зріс на 8%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Комунальні послуги Олексій Гончарук Тарифи на газ Тарифи
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