Розмір платіжки за компослуги в січні буде більшим: чому

Українці отримають трохи більші платіжки за комунальні послуги в січні 2020 року, ніж у грудні 2019 року. Розмір платіжки у січні зріс, у тому числі, через те, що зросла ціна на газ для населення.

"Зараз за підсумками січня, платіжка порівняно з груднем буде трошки вища. За різних причин. Адже обсяг споживання (газу) збільшився, ціна на ринку виросла", – сказав на брифінгу після засідання уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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А в лютому платіжка за комуналку буде нижчою, запевнив Гончарук.

"Вона буде нижчою, ніж у грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона (ціна на газ) була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", – розповів голова уряду.

Гончарук резюмував, що "за підсумками цієї зими українець заплатить значно менше, ніж минулої зими".

30 січня прем’єр повідомив, що українці за грудень отримали ціну в платіжках за компослуги до 30% меншу. Усе тому, що ціна на газ є нижчою, ніж в аналогічний період 2019 року.

Важливо: В Україні зросла ціна на газ у січні

Проте за даними Держстату, середній розмір платіжки за компослуги за грудень зріс на 8%.