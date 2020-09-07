Авіакомпанія Wizz Air запровадила збір за гарантоване надання місць поруч у салоні літака. Послуга коштує 12 євро за переліт в одну сторону і 24 євро в обидві.

Така політика дозволяє лоукостеру заробляти додаткові гроші. Про це повідомляє Аvianews.com.

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Нова послуга Wizz Air: хто зможе скористатись

Новою послугою "Місця поруч" можуть скористатися лише двоє дорослих пасажирів , якщо вони купують квитки в межах одного бронювання за тарифом Basic – без включеного вибору місць.

, якщо вони купують квитки в межах одного бронювання за тарифом Basic – без включеного вибору місць. Якщо бронювання оформляється відразу туди – назад, збір необхідно сплатити в обидва боки.

У Wizz Air наголошують, що оплата збору не дозволяє вибирати місця, але гарантує посадку поруч у салоні . При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч із входом.

. При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч із входом. Номери місць мандрівники зможуть дізнатися лише після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 годин до вильоту.

Що цьому передувало

Wizz Air почав присвоювати конкретні місця в посадкових талонах усім пасажирам у 2015 році.

Раніше лоукостер застосовував вільну розсадку, коли пасажир міг зайняти будь-яке вільне крісло, окрім місць у перших та аварійних рядах. Однак така політика дозволяла обмежено заробляти на виборі місць шляхом продажу лише пріоритетної посадки.

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