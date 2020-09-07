У Wizz Air ввели платну послугу "Місця поруч": якими будуть ціни та умови
Авіакомпанія Wizz Air запровадила збір за гарантоване надання місць поруч у салоні літака. Послуга коштує 12 євро за переліт в одну сторону і 24 євро в обидві.
Така політика дозволяє лоукостеру заробляти додаткові гроші. Про це повідомляє Аvianews.com.
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Нова послуга Wizz Air: хто зможе скористатись
- Новою послугою "Місця поруч" можуть скористатися лише двоє дорослих пасажирів, якщо вони купують квитки в межах одного бронювання за тарифом Basic – без включеного вибору місць.
- Якщо бронювання оформляється відразу туди – назад, збір необхідно сплатити в обидва боки.
- У Wizz Air наголошують, що оплата збору не дозволяє вибирати місця, але гарантує посадку поруч у салоні. При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч із входом.
- Номери місць мандрівники зможуть дізнатися лише після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 годин до вильоту.
Що цьому передувало
Wizz Air почав присвоювати конкретні місця в посадкових талонах усім пасажирам у 2015 році.
Раніше лоукостер застосовував вільну розсадку, коли пасажир міг зайняти будь-яке вільне крісло, окрім місць у перших та аварійних рядах. Однак така політика дозволяла обмежено заробляти на виборі місць шляхом продажу лише пріоритетної посадки.
До речі Wizz Air скасовує всі рейси з України до Угорщини: що відомо
Що відомо про Wizz Air?Це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.
Загалом до карантину компанія обслуговувала близько 450 маршрутів та з'єднувала 129 напрямків у 38 країнах світу.