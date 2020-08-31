Авіакомпанія Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. На такий крок лоукостер пішов через те, що офіційний Будапешт вирішив закрити кордони для іноземців з 1 вересня.

Угорщина закрила кордони для іноземців з 1 вересня Рейси скасовано щонайменше на місяць. Про це інформує lowcost.ua. До теми Угорщина оновила правила в'їзду та транзиту для українців: є низка важливих вимог Які саме рейси скасовані: Київ – Будапешт до 30 вересня;

Львів – Будапешт до 1 жовтня;

Запоріжжі – Будапешт до 2 жовтня;

Одеса – Будапешт до 2 жовтня;

Харків – Будапешт до 3 жовтня. Зверніть увагу! Угорщина ухвалила рішення заборонити в'їзд для іноземців у рамках боротьби з коронавірусом. Хто з українців таки може потрапити до Угорщини: ті, хто є членами родин громадян Угорщини;

ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в Угорщині, або є членами родини таких осіб, або мають дозвіл на тимчасове проживання, з правом перебування на понад 90 днів;

дипломати та офіційні особи, які прибувають з візитом;

спортсмени, які працюють в Угорщині;

люди, які вже перехворіли на коронавірус протягом останніх шести місяців і можуть це документально підтвердити. Яка ситуація з коронавірусом в Угорщині? Станом на 31 серпня в Угорщині виявили 6 139 випадків коронавірусу, з них 615 – летальні. Понад 3 700 осіб одужали.