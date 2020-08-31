Wizz Air скасовує всі рейси з України до Угорщини: що відомо
Авіакомпанія Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. На такий крок лоукостер пішов через те, що офіційний Будапешт вирішив закрити кордони для іноземців з 1 вересня.
Угорщина закрила кордони для іноземців з 1 вересня
Рейси скасовано щонайменше на місяць. Про це інформує lowcost.ua.
До теми Угорщина оновила правила в'їзду та транзиту для українців: є низка важливих вимог
Які саме рейси скасовані:
- Київ – Будапешт до 30 вересня;
- Львів – Будапешт до 1 жовтня;
- Запоріжжі – Будапешт до 2 жовтня;
- Одеса – Будапешт до 2 жовтня;
- Харків – Будапешт до 3 жовтня.
Хто з українців таки може потрапити до Угорщини:
- ті, хто є членами родин громадян Угорщини;
- ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в Угорщині, або є членами родини таких осіб, або мають дозвіл на тимчасове проживання, з правом перебування на понад 90 днів;
- дипломати та офіційні особи, які прибувають з візитом;
- спортсмени, які працюють в Угорщині;
- люди, які вже перехворіли на коронавірус протягом останніх шести місяців і можуть це документально підтвердити.