"Поширення недостовірної інформації": Fire Point звернулася до НАБУ через нові "плівки Міндіча"

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на нову публікацію "плівок Міндіча" та категорично відкинув звинувачення. Він також опублікував звернення компанії до Національного антикорупційного бюро України.

Про це йдеться в дописі Штілермана на його сторінці в соцмережах.

Що кажуть у Fire Point?

Денис Штілерман подякував за підтримку на тлі "чергової атаки" на компанію.

У своєму зверненні він звернув увагу на публікацію "Української правди" з записами розмов у справі "Мідас", у яких згадується зокрема Fire Point. Штілерман зазначив, що це може створювати хибні асоціації між компанією та фігурантами кримінального провадження і завдає шкоди її діловій репутації.

Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ", як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної,

– зазначають у компанії.

За словами Штілермана, про недостовірність інформації в публікації вказують завищені суми обсягів надходження коштів до Fire Point, які обговорюються учасниками записів.

Зокрема, на записах йдеться про 311 мільярдів гривень, тоді як увесь дохід за 2025 рік, як стверджує Штілерман, був у понад 10 разів менший і становив лише 29 324 мільйонів гривень, що вказано в офіційній звітності.

Враховуючи це, є наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказана інформація могла бути змонтована або спотворена, а для підтвердження її автентичності необхідно провести експертне дослідження,

– йдеться у зверненні.

Денис Штілерман також підкреслив, що Fire Point є одним із провідних українських розробників озброєння, зокрема у сфері БпЛА середнього та далекого радіусу дії, а також працює над створенням крилатих і балістичних ракет.

За його словами, "публічна дискредитація компанії" без офіційних претензій з боку правоохоронних органів негативно впливає як на її роботу, а також позбавляє права на ефективний захист.

Крім того, він зазначив, що компанія просить НАБУ надати інформацію щодо наявності в матеріалах провадження записів, ідентичних оприлюдненим, а також у разі їхньої наявності – передати докази для дослідження та проведення експертиз.

Окремо Fire Point цікавить, чи розповсюджувало НАБУ інформацію, викладену в розслідуванні, і чи надавало дозвіл на її розголошення.

Також з метою недопущення маніпуляцій і спричинення шкоди репутації компанії просимо опублікувати всі наявні згадки про компанію, про її працівників чи акціонерів, які містяться у протоколах або інших доказах, що є у розпорядженні Національного антикорупційного бюро України. Прошу допитати як свідка власника ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" Штілєрмана Д.Л. у вказаному кримінальному провадженні з метою надання повних розгорнутих відповідей на всі можливі питання,

– зазначається в тексті.

Що було на нових "плівках Міндіча"?

Днями журналісти "Української правди" оприлюднили нові записи розмов, так звані "плівки Міндіча", які нібито перехопили в липні 2025 року в межах розслідування. На записах підсанкційний бізнесмен та головний фігурант справи про корупцію в енергетичному секторі Тимур Міндіч спільно з колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим нібито обговорювали потенційний продаж частки української оборонної компанії Fire Point інвесторам.

Йшлося про можливу угоду щодо продажу 33% компанії приблизно за 600 мільйонів доларів.

Із цієї суми, за озвученою інформацією, близько 300 мільйонів інвестор нібито мав вкласти у розвиток підприємства, тоді як ще 300 мільйонів передбачалися як кешаут – виплати чинним акціонерам, серед яких, імовірно, міг бути й сам Міндіч.