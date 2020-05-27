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Пляжі Києва готують до відкриття: які обмеження там діятимуть

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Пляжі Києва готують до відкриття: які обмеження діятимуть
Київські пляжі готують до літнього сезону / bodolife

У Києві комунальне підприємство "Плесо" готує для відвідувачів 14 пляжів та 18 зон відпочинку. Раніше міський очільник Віталій Кличко повідомив, що пляжі та зони біля водойм планують відкрити з 1 червня.

Перед відкриттям пляжі перевірять

Наразі комунальники чекають на рекомендації від надзвичайників та Держпродспоживслужби. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив начальник служби утримання водних об'єктів КП "Плесо" Андрій Логвиненко.

До теми У Києві планують відкрити пляжі 1 червня: чи безпечно купатися

Ми звернулись із листом у Держпродспоживслужбу, для того, щоб перед самим відкриттям цих пляжів отримати рекомендації та вказівки щодо додаткових заходів та обмежень, які потрібно буде ввести на зонах відпочинку та пляжах,
– повідомив Логвиненко.

Перед тим, як на пляжі прийдуть відпочивати люди, вони пройдуть перевірку відповідних служб.

Що казав Кличко про відкриття пляжів

Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, пляжі та зони відпочинку біля води планують відкрити на наступному етапі послаблення карантинних обмежень – з 1 червня.

МОЗ про пляжний сезон

У МОЗ з 1 червня заявили про намір відкрити басейни та спортзали. Про конкретну дату відкриття пляжів – наразі не мовилось. Проте за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, це може статись досить швидко.

Які обмеження діятимуть на пляжах: коротко

  • Люди, віком від 60 років, ті, хто має хронічні захворювання, мають утриматися від походів на пляж та купання.
  • Необхідно тримати дистанці. від інших людей – не менше, ніж 2 метри.
  • Слід обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни.
  • Обслуговуючий персонал має використовувати маску для обличчя, щоб унеможливити передачу збудника.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Плавання Віктор Ляшко Віталій Кличко Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Відпочинок Новини Києва
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