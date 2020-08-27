До 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи українці вирішили створити новий додаток. В ньому мають ожити найвідоміші місця зони відчуження.

Щоб досягти такого ефекту, потрібно витратити чимало часу, тож команда ентузіастів не раз відвідувала Чорнобиль. Детальніше про процес створення нового застосунку читайте у сюжеті 24 каналу.

Читайте також Google Maps отримали нову корисну функцію та редизайн інтерфейсу

Розробники зацифрують відомі місця

Колись місцеві жителі лише здогадувалися про станцію "Дуга", яку створили в Радянському Союзі для стеження за ракетами своїх ворогів. Адже цей об'єкт був таємним. Він виглядає як гігантська антена завдовжки в майже 1 кілометр, а заввишки вдвічі більша за 25-поверховий будинок

Побачити відому станцію для відстежування ракет та поблукати відомими локаціями Чорнобиля буде можливо навіть не виходячи з дому. Для цього потрібен телефон і додаток, який має з'явитися вже через декілька місяців.



Cтанцію "Дуга" створили ще в Радянському Союзі / Фото Chornobyl App

Щоб "Дуга" в реалістичному вигляді з'явилася в телефоні, її потрібно зацифрувати. Оператор проєкту зазначив, що наразі вони сканують частину вежі, для цього потрібен час. Попередній результат з'являється на планшеті.

Методи діджиталізації

Поруч із телефонною будкою в Прип'яті часто фотографуються туристи. Однак вона ледь тримається, тож розробники вирішили діджиталізувати її. Для реалістичності потрібно використати декілька методів.

Її можна побачити в декількох варіантах. Працюють лазером, накладають 2 технології та роблять 3D-модель через хмару точок. Потім текстурою накладають дані з камери, тобто є 3D-модель і реалістична текстура,

– розповів автор проєкту ARTEFACT Валерій Коршунов.

Зону відчуження не можна реставрувати та відновлювати. Новий додаток допоможе зафіксувати об'єкти, які зникають дуже швидко. Член громадської організації "Центр Прип'ять.com" Олександр Рибак розповів, що деякі населені пункти можна не впізнати, адже вони перетворюються у щось схоже на ліс.



Додаток допоможе зафіксувати об'єкти, що зникають / Фото Chornobyl App

Додаток працюватиме без інтернету

Додаток має бути корисним і для тих, хто планує відвідати Чорнобиль. Зокрема він працюватиме без інтернету, а в окремому розділі будуть зібрані мапи.

"Карта радіаційного забруднення, яку ми зробимо разом з партнерами, буде мати 8 маршрутів. Вони будуть доступні у режимі офлайн", – розповіла керівниця проєкту Chornobyl App Марія Тінтул.



В окремому розділі додатку будуть зібрані мапи / Фото Chornobyl App

Розвіювання міфів

Розробники поскаржилися, що Чорнобиль обріс міфами. Наразі складно знайти джерело, в якому була б зібрана концентрована інформація про зону відчуження. Тож вони хочуть, щоб застосунок розв'язав цю проблему. За допомогою нього користувач знайде зібрані дослідження і розсекречені матеріали.