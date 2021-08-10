ЗМІ припускають, що він є власником або адміністратором цього закладу. Проте наразі цю інформацію не підтвердили.

Зауважте В Одесі відпочивальники влаштували масову бійку в морі: відео

Госпіталізували у важкому стані

Клуб, де це сталося, розташований на 11 станції Великого фонтану. Потерпілому приблизно 38 років (народився в 1983 році). Його госпіталізували у важкому стані. Яка саме в нього травма голови – невідомо.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного в скоєнні злочину. Ним виявився уродженець Черкаської області, який працює в одній із будівельних компаній Одеси. Чоловік є однолітком потерпілого.

Що загрожує за такі дії

Зловмисника затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за відповідною статтею – від 5 до 8 років в'язниці.

Інші бійки в клубах