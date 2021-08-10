ЗМІ припускають, що він є власником або адміністратором цього закладу. Проте наразі цю інформацію не підтвердили.
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Госпіталізували у важкому стані
Клуб, де це сталося, розташований на 11 станції Великого фонтану. Потерпілому приблизно 38 років (народився в 1983 році). Його госпіталізували у важкому стані. Яка саме в нього травма голови – невідомо.
Згодом правоохоронці затримали підозрюваного в скоєнні злочину. Ним виявився уродженець Черкаської області, який працює в одній із будівельних компаній Одеси. Чоловік є однолітком потерпілого.
Що загрожує за такі дії
Зловмисника затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за відповідною статтею – від 5 до 8 років в'язниці.
Інші бійки в клубах
- 24 липня в нічному клубі Дніпра Bartolomeo до безтями побили 2 чоловіків. Їм вибили частину зубів. Під час інциденту охорона закладу не втручалася.
- 20 травня влаштували масову бійку в одеському нічному клубі Vanity. Там понад 10 людей перекидали столи, били посуд і кричали. У мережі одразу оприлюднили фото цієї сутички.
- 15 травня в київському клубі "Культ" сталася жорстка бійка із застосуванням вогнепальної зброї. Згодом повідомили, що до неї причетні посадовці Державної фіскальної служби, проте там це спростували.