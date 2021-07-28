Про це повідомили в обід 28 липня. Інцидент трапився втранспорті, який курсував 214 маршрутом.
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Не знімав наплічник
- Повідомляють, що чоловік зайшов у маршрутку та не знімав свій наплічник.
- Оскільки сумка заважала пройти іншим пасажирам, йому зробили зауваження.
- Однак виявилося, що власник конфлікту не готовий іти на компроміс.
- Він у відповідь лише послав "на 3 букви".
Що робили інші пасажири
Така реакція не сподобалася пасажиру, який зробив зауваження, тому почалася бійка. На відео видно, що гармидерників намагалися розборонити.
Однак більшість людей лише щось вигукували. Також були й ті, хто просто відходив від епіцентру події.
Бійка в одеській маршрутці 214: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"